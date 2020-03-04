أنصار الله": لا حوار دون تنفيذ خطوات بناء الثقة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، رفضها الحوار مع الحكومة اليمنية الشرعية، من دون تنفيذ خطوات لبناء الثقة.

القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏نعتبر أي حديث عن حلول قبل صرف المرتبات للموظفين في الجمهورية اليمنية وفك الحصار والحظر الجوي ترحيلا ومشاركة بجريمة التجويع للشعب".

وأضاف: "هذه القضايا العاجلة وعد المبعوث [ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس] بمعالجتها عند استلامه للملف اليمني وتلقى ضمانات ووعود من دول العدوان بتنفيذها كخطوات لبناء الثقة وبدونها لا للحوار".

بدورها دعت الحكومة اليمنية، الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى تصنيف جماعة "أنصار الله"، "منظمة إرهابية".

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "‏ندعو البرلمان الأمريكي لتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، باعتبارها أحد أخطر أذرع ايران في المنطقة، وجرائمها من قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية".

وأضاف الإرياني: "‏نؤكد على محورية الدور الذي لعبته إدارة البيت الأبيض، في تحجيم الطموحات التوسعية لإيران في الشرق الأوسط، ولجم ميليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية"، مؤكدا على "أهمية مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام طهران، للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".