دبي تعلن تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" لتلميذة هندية

أعلنت هيئة الصحة في دبي، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لفتاة في السادسة عشر من عمرها، وهي تلميذة في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في الإمارة.

موسكو – سبوتنيك. وأكدت الهيئة، في بيان نقلت عنه صحيفة "البيان"، أنه تم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة ، بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وجرى عزل الطفلة وأسرتها.

واتضح أن إصابة الطفلة بالفيروس كانت نتيجة انتقاله إليها من والدها، الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، بينما لم تظهر عليه أية أعراض للمرض، إلا بعد مرور خمسة أيام على وصوله.

وتم تعليق الدراسة في المدرسة وإخلائها، للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكافة منشئاتها وأبنيتها ومرافقها، وجاري إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة لكل من خالطتهم الفتاة من طلاب ومعلمين وأطقم مساعدة في المدرسة، وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت الإمارات، أمس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة الإماراتية أن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها بفيروس "كورونا" بلغ 27 حالة، شفيت منها 5 حالات.