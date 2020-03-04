خوفا من كورونا... ثلث شركات الخليج تخطط لعمل موظفيها من المنزل

كشف استبيان أجرته بوابة التوظيف في الشرق الأوسط "جلف تالنت"، حول تأثير انتشار فيروس كورونا على الشركات في الخليج.

وذهب الإحصاء إلى أن ثلث مدراء الشركات في الخليج بدأوا التخطيط لتوجيه نصف موظفيهم للعمل من المنزل.

وبحسب موقع صحيفة "لوسيل" القطرية، أجري الاستطلاع في 2 و3 مارس/آذار الجاري، وشمل الاستطلاع 1600 شركة من دول من مجلس التعاون الخليجي، وعبر 35% من المدراء عن إمكانية أن تطلب الشركات من الموظفين العمل من المنزل.

ووفقا للاستطلاع، أعلن 6% من المشاركين عن العمل على إطلاق خطط للعمل من المنزل نتيجة للتحديات التي فرضها كورونا، فيما قال 5% منهم إن خططا في هذا الإطار سيتم تطبيقها قريبا.

وفي المقابل أشار 12% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم بصدد دراسة هذا الإجراء، بينما قال 12% من المشاركين إن هناك العمل عن بعد من المنزل أو من غيره قد انطلقت حتى قبل تفشي المرض بفترة كبيرة.

وكشف 54% من المشاركين في الاستطلاع أنه ليس لديهم خطط للعمل عن بعد حتى الآن.

وقال 11% من المشاركين في الاستطلاع إن شركاتهم لن تفكر بتاتا في إمكانية عمل الموظفين من المنزل.