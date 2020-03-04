الرئاسة التركية: فتح الحدود أمام المهاجرين ليس "ابتزازا سياسيا"

قال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن بلاده لا تعتبر فتح الحدود أمام المهاجرين "ابتزازا سياسيا".

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أضاف قالن، عن تدفق طالبي اللجوء باتجاه أوروبا: "لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي".

#عاجل | #قالن (حول تدفق طالبي اللجوء باتجاه أوروبا): لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

​وتدفق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا عبر الحدود التركية، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، مبينًا أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.

​وقال قالن في تصريحاته، اليوم: مسارعة الاتحاد الأوروبي لتقدم مساعدات بمئات الملايين لليونان المحتضنة نحو 100 ألف لاجئ، وتحدثه عن البيروقراطية حينما يتعلق الأمر بتركيا المستضيفة قرابة 4 ملايين لاجئ، ما هو إلا انتهاج لسياسة ازدواجية المعايير".

#عاجل | قالن: مسارعة الاتحاد الأوروبي لتقدم مساعدات بمئات الملايين لليونان المحتضنة نحو 100 ألف لاجئ، وتحدثه عن البيروقراطية حينما يتعلق الأمر بتركيا المستضيفة قرابة 4 ملايين لاجئ، ما هو إلا انتهاج لسياسة ازدواجية المعايير — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عبر تويتر، في وقت سابق، أن أكثر من 76 ألف لاجئ عبروا الحدود التركية باتجاه أوروبا، حتى صباح يوم الأحد.

وأمس، أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو، لحل أزمة المهاجرين.

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي: "المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا"، مضيفة: "أؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لليونان، وأنا مسؤولة تمام عن حشد الدعم اللازم للسلطات اليونانية".

#عاجل | متحدث الرئاسة التركية: يجب تهيئة الظروف على الساحة السورية لضمان عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

​وأكد متحدث الرئاسة التركية على أنه "يجب تهيئة الظروف على الساحة السورية لضمان عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة".