وزيرة الصحة المصرية تكشف آخر تطورات مكافحة كورونا... فيديو

وقالت الوزيرة في مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع "يوتيوب"، إنه تم إجراء تحاليل لـ1904 حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس بمصر، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى اليوم الأربعاء.

وأضافت زايد أن جميع الحالات جاءت سلبية، ما عدا حالتي الشخصين الأجنبيين وجرى الإعلان عنهما مسبقا، مشيرة إلى أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ"pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته.

وأشارت زايد إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازي، موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.

ولفتت إلى تزويد مقر العمل للحالة الإيجابية الثانية بـ 3 عيادات للمسح الطبي، و6 سيارات إسعاف مجهزة منها 3 سيارات ذاتية التعقيم، كما تم تنظيم 3 ندوات لزيادة الوعي بسبل الوقاية ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بالإضافة إلى عقد دورتين تدريبيتين للفريق المختص بمتابعة إجراءات الوقاية داخل مقر العمل، مؤكدة عدم الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين للشخص الأجنبي.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية أنه تم إجراء تحاليل لـ 41 حالة عائدة من العمرة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية.