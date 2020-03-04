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22:13 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    محمد اشتية ومحمود عباس

    فلسطين تحظر سفر المسؤولين وتصدر تعليمات للمواطنين بسبب "كورونا"

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    فيروس كورونا (92)
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    أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني عن مجموعات من الإجراءات والتعليمات أمام تفشي فيروس كورونا.

    رام الله - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا أن يخضعوا للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة حيث أن الأجانب القادمين إلى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة عليهم إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضا".

    عائلة فلسطسنية في مخيم اللاجئين في خان يونس تطل من نافذة، جنوب قطاع غزة، فلسطين 28 يناير 2020
    © AFP 2020 / Said Khatib
    الصحة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

    ودعا مكتب رئيس الوزراء إلى تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية.

    وأكد البيان على منع سفر المسؤولين الفلسطينيين بالطائرة إلى أي مكان في العالم، وينصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لأنها أماكن مغلقة.

    وشدد البيان على وقف جميع الدورات العسكرية إلى الخارج حتى إشعار آخر إضافة لوقف تجارة الشنطة اليومية عبر الجسور والمعابر بما يعرف بـ"البحارة" حتى إشعار آخر.

    وأضاف البيان :"يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة".

    وتابع البيان :"يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 50 شخص في مكان واحد مغلق كما ينصح الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الانفلونزا".

    وأشار البيان إلى أنه ينصح بمتابعة النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الصحة حول المرض في وقت تنصح فيه وزارة الصحة المواطنين تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (92)
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