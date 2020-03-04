على رأسها مدرعة "هرقل"...المغرب يعقد صفقة لشراء أسلحة أمريكية بقيمة 239 مليون دولار

وقّع كل من المغرب وأمريكا صفقة، يشتري بموجبها المغرب معدات عسكرية قتالية ومدرعات، بقيمة تقدر بنحو 239 مليون دولار أمريكي.

وجاء توقيع العقد بعد طلب القوات المسلحة الملكية المغربية من أمريكا مدرعات وأسلحة ومعدات لوجستية متنوعة، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال وقنوات راديوية جوية.

وبحسب "هيسبريس"، فإن هذه الأسلحة ستحسن من قدرات القوات المسلحة الملكية المغربية، وستساهم في رفع سويتها القتالية، خصوصا على مستوى الترقية ووحدات المدرعات.

وستتضمن الصفقة التي وافقت عليها أمريكا عددا من البنود، تشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة والعربات وتصل قيمتها الإجمالية إلى 239 مليون دولار أمريكي.

آليات هرقل الهندسية

بحسب موقع وزارة الدفاع الأمريكية، فقد تضمنت الصفقة شراء 25 آلية من نوع "هرقل" والمصممة لعمليات الدعم اللوجستي العسكري والميداني، والتي تلقب بـ "منقذ الدبابات الوحش" طراز "M88A2 HERCULE"

وتشتهر المدرعة بقدرتها الخارقة على سحب المدرعات والدبابات المعطلة ورفعها أثناء عملية الصيانه.

رشاشات وأنظمة راديوية جوية

تتضمن الصفقة أسلحة متطورة كرشاشات "M.2.50" بالإضافة إلى أنظمة الاتصال الأرضي، وقنوات الراديوية المحمولة جوا، من طراز "SINCGARS" بالإضافة إلى 25 جهازا للرصد وتحديد المواقع من نوع "AN/PSN-13A".

أنظمة مضادة للتشويش

ووفق المصادر الأمريكية، فقد تضمنت الصفقة أنظمة مضادة للتشويش، وقنابل "دخانية" للتغطية، بالإضافة للرصاص المخترق الدروع، ومعدات الدعم والاتصال والتدريب العسكري، بحسب "المغرس".

اعتبرت واشنطن أن الصفقة ستساهم بتعزيز الأمن القومي الأمريكي، لأنها تساهم في تمكين أمن أحد الحلفاء الرئيسيين لأمريكا، الذين يتمتعون بقوة كبيرة في شمال أفريقيا.

ردع التهديد الإقليمي

اعتبرت وكالة التعاون الأمريكية أن تسليح المغرب بأحدث معدات الحروب، سيساعد المغرب في ردع التهديدات الإقليمية، وستحسن من قدرات القوات المسلحة المغربية، وأن المغرب لن يجد صعوبة في التعامل مع هذه الأسلحة المطورة، نظرا لتمته بالخبرة العالية.

وأنفقت المملكة خلال عام 2019 ملايين الدولارات على شراء الأسلحة الأمريكية المطورة، ويعتبر من الزبائن الرئيسيين لأمريكا، وأبرم المغرب العام السابق، أكبر صفقة عسكرية في تاريخه، بلغت قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي، لشراء 12 مقاتلة من نوع "F16V" بالإضافة إلى تطوير أسطول الطائرات، ليحصل المغرب على 48 طائرة من الصنف المذكور في نهاية المطاف.