اليمن... تفجير أنبوب لنقل النفط الخام شرق محافظة شبوة

أقدم مسلحون، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس/آذار، على تخريب أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوب شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية وكالة "سبوتنيك"، بأن أنبوب نقل النفط الخام تعرض للتفجير في الكيلو 127 بقرية الشهباء في مديرية الروضة شرق مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

وأضاف أن النيران تصاعدت من موقع التفجير في الأنبوب المستهدف، مشيراً الى توجه فريق هندسي لإصلاح الأنبوب.

وكان أنبوب النفط في الكيلو 101 بمديرية حبان جنوب شرقي شبوة، تعرض في 21 فبراير/شباط المنصرم، إلى عمل تخريبي تسبب في حدوث تسرب للنفط الخام امتد لمسافات.

سبق ذلك، مطلع فبراير، تفجير أنبوب ممتد من حقول عياذ في مديرية جردان اليمنية شمال شبوة، إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، في مفرق الصعيد (22 كيلو متراً جنوب عتق).

وتتعرض شبكة أنابيب نقل الخام في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ نحو 5 أعوام.