قرار إماراتي جديد بشأن الدراسة في المدارس والجامعات

أفادت وزارة التربية والتعليم الإماراتية بأن قرار تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي (الحكومية والخاصة)، يتضمن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين فقط، تبدأ من يوم الأحد المقبل.

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه المدة بديلا عن إجازة الربيع، التي كان محددا لها أن تبدأ في 29 من الشهر الجاري، وبأن الأسبوعين الآخرين اللذين شملهما القرار سيتغيب فيهما الطلبة عن الدوام المدرسي، وسيتلقون دروسهم من خلال نظام "التعليم عن بعد".

وكانت وزارة التربية والتعليم الإماراتية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، القرار، مؤكدةً أنه يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ونوهت الوزارة إلى أن القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تركت للمدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، تفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التعلم عن بعد، وفقاً لما هو متبع لديها من خطط في مثل هذه الظروف، مع الأخذ بترتيب الاستحقاقات المرتبطة بسير العملية التعليمية، بناء على الضوابط والإجراءات المعمول بها لديها، والتي تضمن تحقيق أفضل معايير التعلم.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الصحة في دبي، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لفتاة في السادسة عشر من عمرها، وهي تلميذة في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في الإمارة.

وأعلنت الإمارات، أمس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة. وأوضحت الوزارة الإماراتية أن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها بفيروس "كورونا" بلغ 27 حالة، شفيت منها 5 حالات.