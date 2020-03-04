شاهد الحرم المكي بعد قرار إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل الحرم المكي بعد قرار السلطات إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي أحد المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنون يؤدون صلاة العشاء في الحرم المكي، ويظهر في المقطع أعداد غفيرة تشارك في الصلاة، والمقطع المنشور على موقع "يوتيوب" مؤرخ بتاريخ اليوم الأربعاء 4 مارس.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تقرر بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، بإيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

وفي المقطع الثاني ينتقد مصورة ما يردد بأن قرار إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين أدى إلى خلو الحرم المكي من المصلين، ويؤكد على أن "كل ما يقال من هذا القبيل غير صحيح".

ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن "هذا القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".

​وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت الأربعاء الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة. كما قررت السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.