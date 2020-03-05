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06:52 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    فيروس كورونا المستجد

    الصحة الإماراتية تعلن إجراءات جديدة بشأن فيروس كورونا

    © REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN
    العالم العربي
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    دعت وزارة الصحة الإماراتية، المواطنين والمقيمين، إلى تجنب السفر، نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عشرات الدول، منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

    ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أوضحت أن من يسافر خارج الإمارات، سيخضع للإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة، والمتمثلة في الفحوصات الطبية في المطار، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر.

    فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN
    إصابة اثنين من المواطنين الروس بفيروس كورونا في الإمارات
    وتابعت: "في حال التأكد من الإصابة بالفيروس، فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".

    واتخذت دولة الإمارات التدابير والإجراءات الاحترازية الصحيحة اتباعا للمعايير الصحية العالمية، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار الفيروس.

    ولفتت الوكالة إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية الوقائية، حتى نجحت في شفاء 5 حالات بفضل الرعاية الصحية، التي وفرتها لجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

    وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس.

    وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
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