الدفاع التركية تعلن تفاصيل عملية برية وجوية ضد الجيش السوري في إدلب

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن "عملية "درع الربيع"، ضد الجيش السوري في مدينة إدلب، استمرت طوال الليل بنجاح من السلاح البري والجوي".

وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، "في الـ24 ساعة الأخيرة من عملية "درع الربيع" جرى تحييد 184 عنصرا من النظام السوري وتدمير 4 دبابات و5 مدافع و3 مضادات للدبابات و12 عربة عسكرية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 5, 2020

​وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، أمس الأربعاء، إن "النظام السوري فقد منذ انطلاق درع الربيع ولغاية اليوم، أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره"، مؤكدا ، أن "تركيا لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا".

فيما أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده لم تقم بأي عمل عدائي تجاه تركيا.

وقال الأسد، في تصريحات مع قناة "روسيا 24": "أي عمل عدائي قامت به سوريا ضد تركيا؟ لا يوجد. هناك حالات زواج بين الأتراك والسوريين، هناك أسر تركية سورية، هناك مصالح حياتية مشتركة، هناك تلاقي تاريخي بين الثقافات، لذلك، ليس من المنطقي أن يكون بيننا خلافات".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.