الصحة الكويتية: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لقادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالتين قادمتين من إيران، التي تشهد انتشارا للمرض، هي والصين وعشرات الدول حول العالم.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الكويتية، على صفحتها على "تويتر"، اليوم الخميس: "تعلن ⁧وزارة الصحة⁩ عن تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد⁩ "COVID-19"، مضيفة: "الحالتين مرتبطتين بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن إجمالي المصابين أصبح 58 حالة".

تعلن ⁧#وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة حالتين جديدتين ب ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليصبح الإجمالي 58 حالة pic.twitter.com/Qqb2ArGH4n — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 5, 2020

وأعلنت دولة الكويت، تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم، الخميس.

المؤتمر الصحفي وزارة الصحة 3/3/2020 https://t.co/4627GbSTuI — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 5, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".