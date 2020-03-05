عضو في الانتقالي السوداني: مجد الدول يبنى بالاهتمام بالتعليم

وأكد تاور، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن مؤسسات الفترة الانتقالية مهتمة بالتعليم ورعايته.

واجتمع تاور بمديري وأساتذة الجامعات في ولاية شمال كردفان بمقر أمانة الولاية بمدينة الأبيض اليوم بحضور والي ولاية شمال كردفان المكلف لواء ركن الصادق الطيب عبدالله، ووعد بالمساهمة في تذليل التحديات التي تواجه الجامعات وأساتذتها.

ومن جهته قال أحمد محمد الناعم مدير جامعة كردفان بالإنابة، في تصريح صحفي إن اللقاء كان مثمرًا استمع فيه عضو مجلس السيادة إلى المشاكل التي تعاني منها الجامعات في الولاية والقضايا التي تخص الأستاذ الجامعي، إلى جانب دور الجامعات في تنمية المجتمع.

ولفت الناعم إلى أن "اللقاء تطرق أيضا إلى سير الدراسة في الجامعات ومشاكل الطلاب من السكن والإعاشة والترحيل ومساهمة الأستاذ الجامعي في خدمة المجتمع".

وأوضح أن عضو مجلس السيادة الانتقالي وعد بإزالة كل العقبات التي تعترض الجامعات في ولاية شمال كردفان.