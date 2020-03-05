كتائب "حزب الله" العراقية تتهم إحدى الرئاسات الثلاث بالمساعدة في قتل سليماني والمهندس

ألمحت كتائب "حزب الله" في العراق، إلى تورط مسؤولين رفيعين في الدولة، في عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

واتهمت الكتائب، في بيان لها ، "إحدى الرئاسات في العراق مع رئيس المخابرات بالمساعدة في قتل سليماني والمهندس"، وأبدت استعدادها لتقديم الأدلة لرئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي حصرا.

وقالت في نص بيانها الذي نشر على موقعها الرسمي، "إن كان هناك شك في ضلوع الكاظمي بقتل قادة النصر، فالمعلومات المتوافرة لدى أحد قادة الأجهزة الأمنية، وهو الذي تحدث بالأمس تنفي ذلك الشك، وتؤكد أنه متورط بذلك، وأن تلك الجريمة التاريخية قد تمت بعلم إحدى الرئاسات الثلاث التي سهلت هذا العمل الجبان".

وتابعت: "نحن مستعدون لتقديم ما لدينا من معلومات عن هذا الموضوع لشخص السيد عادل عبد المهدي حصرا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.