نتنياهو: لم أوافق على اقتراح "جماعات الهيكل" اقتحام الأقصى أيام السبت

صرح رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه لم يوافق على اقتراح مقدم من "جماعات الهيكل"، فتح الأقصى لليهود أيام السبت.

ونقلت شبكة "القدس" الإخبارية عن نتنياهو قولة أنه لو وافق على هذا الاقتراح قبل الانتخابات لحقق فوزا ساحقا".

ويقصد نتنياهو، الاقتراح المقدّم من "جماعات الهيكل" المزعوم، بفتح الأقصى لليهود يوم السبت، والذي تعتصم تلك الجماعات لفرضه منذ سنتين، حيث يُسمح للمستوطنين بالاقتحام من الأحد إلى الخميس وتغلق الشرطة الأقصى أمامهم يومي الجمعة والسبت.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لليمين، إنه رفض هذا الاقتراح، خوفاً من إشعال الشرق الأوسط وبناء على التوصيات الأمنية.

واعتبر محللون، أن تصريحات نتنياهو تكشف مناقشة تطبيق مقترح اقتحامات السبت مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكان جادا في تطبيقه، كما يظهر ما باتت جماعات الهيكل تتمتع به من نفوذ واسع داخل اليمين الإسرائيلي.

وردت "منظمات الهيكل"، فور نشر الخبر بأنه كان على نتنياهو أن يوافق على هذا المقترح، وأن التقديرات الأمنية قالت إن المنطقة ستشتعل عقب اقتحام 28 رمضان، وكذلك عقب اقتحام الأقصى في عيد الأضحى، لكن ذلك لم يحصل في المرتين.

في سياق آخر، بدأ فلسطينيون احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة بعدما شرعت جرافات إسرائيلية في تجريف أراض، فيما يخشى قرويون أن تكون محاولة لمصادرتها من أجل إقامة مستوطنات يهودية في المستقبل.

وحسب "رويترز"، تحدى قرويون من بلدة قصرة القريبة القوات التي تحرس الجرافات الإسرائيلية وهي تعمل في حقل قريب من مستوطنة مجداليم بشمال الضفة الغربية.