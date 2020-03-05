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13:47 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    مخاوف من كورونا في الكويت

    الكويت تنفي تسجيل أية إصابة بكورونا بين الجالية المصرية

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    العالم العربي
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    نفت الدكتورة بثينة المضف، الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والخدمات الطبية في وزارة الصحة الكويتية، وجود أية إصابة بفيروس كورونا الجديد بين الجالية المصرية.

    وأكدت المضف عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية المصرية في الكويت، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

    امرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020
    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    الصحة الكويتية: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لقادمين من إيران
    وأضافت المضف، أن الإصابات التي يتم علاجها حاليا، هي جميعا لمواطنين كويتيين.

    وأشارت المسؤولة الكويتية، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية، إلى أن حالتهم جميعا مستقرة.

    وأوضحت المضف أنه لا توجد أية تنبؤات بتاريخ محاصرة الفيروس في الوقت الحالي بالكويت، خاصة مع انتشاره بشكل مكثف في عدد من دول العالم.

    وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالتين قادمتين من إيران، التي تشهد انتشارا للمرض هي والصين وعشرات الدول حول العالم.

    وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الكويتية، على "تويتر"، اليوم الخميس: "تعلن ⁧وزارة الصحة⁩ عن تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد⁩ "COVID-19"، مضيفة: "الحالتين مرتبطتين بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن إجمالي المصابين أصبح 58 حالة".

    وأعلنت دولة الكويت، تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

    وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم، الخميس.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الكويت, أخبار مصر
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