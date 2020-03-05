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13:47 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    مركز طبي في البحرين

    البحرين تعلن تعافي 3 حالات مصابة بفيروس كورونا

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد.

    وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الثلاث لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، بحسب ما نشرته وكالة أبناء البحرين "بنا".

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    وزيرة الصحة البحرينية: وضعنا الخطط لمواجهة فيروس كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد
    وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخراج الحالات الثلاث من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

    وتابعت الصحة البحرينية، أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس.

    وأكدت الوزارة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

    كما جددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بمدنها، بإبلاغ الصحة البحرينية.

    وكشفت وزيرة الصحة البحرينية فائقة سعيد الصالح، يوم الثلاثاء الماضي، أن البحرين وضعت الخطط لمواجهة فيروس كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد.

    وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا، أن "البحرين اتخذت الاحتياطات المطلوبة وشكلنا فريق عمل لمواجهة فيروس كورونا".

    وأشارت الصالح إلى أن "بلادها تواصل الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
    © AP Photo / Evan Vucci
    ملك البحرين يؤكد استقرار الوضع الصحي ومواصلة جهود منع انتشار كورونا
    وأكدت أن "الحالات المسجلة بفيروس كورونا في البحرين مستقرة".

    وتابعت قائلة: "نأمل بشفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا".

    وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أكد، أمس الاثنين، أن الوضع الصحي العام في البلاد مستقر، ولفت إلى استمرار الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

    وقال عاهل البحرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بنا": "الوضع الصحي العام في مملكة البحرين مستقر، وستواصل المملكة جهودها عبر الحملة الوطنية التي تقوم بواجبها الوطني على كافة الأصعدة لمنع انتشار الفيروس، وإننا على أمل أن يزول في وقت قريب".

    كما وجه الملك حمد بن عيسى الحكومة، خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسته، إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعلاج، مع أهمية توفير أقصى درجات الراحة وتطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية للذين يتلقون العلاج ويتماثلون للشفاء.

    وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يزيد عدد الحالات المؤكدة إلى 47 حالة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخبار, البحرين
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