الملك سلمان يستقبل وزير خارجية بريطانيا... صور

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
#عاجل #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل وزير خارجية #بريطانيا. https://t.co/Pw3jW8JYVx#واس pic.twitter.com/DBfPoydTb4
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 5, 2020
حضر الاستقبال الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير السعودية لدى بريطانيا، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
ومن الجانب البريطاني، حضر سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.
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