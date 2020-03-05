الملك سلمان يستقبل وزير خارجية بريطانيا... صور

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير السعودية لدى بريطانيا، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب البريطاني، حضر سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.