منحة صينية لسوريا بقيمة 14 مليون دولار ضمن اتفاقية اقتصادية فنية

وقال موقع "الوطن أون لاين" أن سوريا والصين وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي وفني تقدم بموجبها ‏الحكومة الصينية منحة بقيمة 100 مليون يوان صيني،( 14 مليون دولار) ، لتمويل مجموعة من الاحتياجات ذات الطابع الإنساني في ‏سوريا. ‎

ونقل الموقع عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السوري، عماد صابوني، تأكيده أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على العديد من القضايا، وأن المبلغ سيتم استثماره في مجال تجهيزات المشافي الجامعية والتجهيزات الأساسية والمواد المتعلقة بحماية البيئة والصوامع وغيرها.

وأوضح الصابوني أن المنحة تأتي ضمن سلسلة المنح المقدمة ‏من الحكومة الصينية وهي الخامسة منذ عام، مؤكداً أن القيمة الإجمالية بلغت للمنح حتى ‏الآن 400 مليون يوان صيني بما يقارب 60 مليون دولار. ‏

وكانت منحة صينية مقدمة لسوريا وصلت إلى مرفأ اللاذقية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، متضمنة 1152 طنا من الأرز، وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك.

وذكرت وكالة "سانا" وقتها أن الحكومة السورية استلمت الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، والتي تضمنت 1152 طنا من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك.