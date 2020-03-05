الإمارات توقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية بسبب كورونا

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في دولة الإمارات، اليوم الخميس، وقف كافة التدريبات العسكرية الخاصة بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في مراحل التدريب الأساسي والتخصصي والدورات الإنعاشية، اعتباراً من اليوم؛ وذلك تحسبا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "البيان"، أوضحت الهيئة أن القرار جاء تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الإمارات قد اتخذت عدة خطوات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، من بينها وقف السفر بالبطاقة الشخصية لمواطنيها ومواطني دول الخليج، وتقديم عطلة الربيع للمدارس والحضانات، وإلغاء بعض الفعاليات، وغيرها.

ودعت وزارة الصحة الإماراتية، المواطنين والمقيمين، إلى تجنب السفر، نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عشرات الدول.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه "في حال تم السفر؛ فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة؛ وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار، ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها بفيروس "كورونا" بلغ 27 حالة، شفيت منها 5 حالات.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".