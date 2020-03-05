السلطة الفلسطينية تقرر وقف استقبال وفود سياحية خوفا من كورونا

قررت السلطة الفلسطينية وقف استقبال وفود سياحية في كافة الفنادق والمحافظات لمدة أسبوعين بسبب كورونا، بعد الاشتباه في إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه "تقرر وقف استقبال وفود سياحية في كافة فنادق ومحافظات الوطن اعتبار من يوم غد الجمعة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وقررت الوزارة تحويل مركز الادمان في محافظة بيت لحم الى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا .

كما قررت تفعيل خطة الطواريء في محافظتي بيت لحم واريحا وعليه يتم اغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما. كما تم اغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم".

وأضافت الصحة: "أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الخميس، إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

وأشارت الوزارة إلى "أنها تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها".