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13:48 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    القبائل الليبية

    القبائل الليبية تجتمع في هراوة لتأسيس مجلس أعلى

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    يعقد مجلس القبائل الليبية، في مدينة هراوة، اليوم الخميس، اجتماعه الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى ليبيا، مؤكدا تأييده ودعمه للجيش الوطني الليبي ومجلس النواب لقيادة المرحلة القادمة في البلاد.

    مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014
    © REUTERS / Ismail Zitouny
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    بنغازي – سبوتنيك. قال الدكتور رافع رمضان المجبري، أحد مشايخ مدينة مرزق، جنوبي ليبيا، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نجتمع في مدينة هراوة وهذا الاجتماع الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى البلاد"، مضيفاً: "الحمد لله الحضور كان كبيرا جدا، معظم المدن الليبية موجودة في هراوة وقامت بإرسال وفودها وممثليها".

    وأكد المجبري أن "هذا الاجتماع جاء تكملة للاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة ترهونة، الذي كان شاملاً لكل مشايخ وأعيان القبائل الليبية حيث انبثق عنه مجلس القبائل الليبية، ومجلس القبائل الليبية اليوم، سوف ينبثق عنه المجلس الأعلى للقبائل والترتيبات على قدم وساق وبعد قليل سوف يبدأ الاجتماع".

    وفي سياق متصل، أكد ممثل القبائل الليبية في منطقة تمسان الشاطئ تأييده لقفل الحقول والموانئ النفطية في البلاد حتى الانتهاء من العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.

    وقال مفتاح عبد الكريم محمد، ممثل قبيلة الجماعات في تمسان الشاطئ، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نلتقي في مدينة هراوة لحضور الاجتماع الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية"، مؤكداً أن "قبيلة الجماعات في منطقة تمسان بالشاطئ ستساهم في هذه المرحلة من المنطقة الجنوبية لإنجاح تأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية وسيكون لنا دور هادف بهذه المرحلة".

    ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول المجلس الأعلى للقبائل الذي يعلن تأسسيه اليوم، وموقفه من إقفال الحقول والموانئ النفطية، قال محمد: "نحن كقبائل في براك الشاطئ نؤيد إقفال الحقول والموانئ النفطية إلى حين الانتهاء من تحرير العاصمة طرابلس"، مضيفاً أن "الخطوات التي ستتخذ من قبل المجلس الأعلى للقبائل بالنسبة للعملية السياسية هي تأكيد دعمنا لمساندة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح على قيادة المرحلة القادمة لليبيا".

    وختم حديثه قائلاً "أتمنى التوفيق للجميع وتتم عملية تحرير كامل تراب الوطن".

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