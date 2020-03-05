بوغدانوف يبحث مع الممثل الفلسطيني التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة جرى تبادل شامل لوجهات النظر بشأن الوضع الحالي في التسوية الفلسطينية الاسرائيلية".

وأضاف البيان: "وفي الوقت نفسه تم تأكيد الحاجة الملحة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر منصة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة قضايا تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية الودية أيضا.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والوضع الحالي المحيط بقطاع غزة.

وبحث لافروف، أواخر الشهر الماضي مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، العلاقات الروسية - الفلسطينية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول قضايا الشرق الأوسط.