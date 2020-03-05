"الصحة" تؤجل ماراثون فلسطين الدولي للاشتباه بإصابات بـ"كورونا"

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الخميس، عن تأجيل ماراثون فلسطين الدولي المزمع إقامته في بيت لحم، في 27 آذار/ مارس، إلى موعد آخر في أعقاب توصيات وزارة الصحة الفلسطينية جراء انتشار فيروس كورونا.

رام الله - سبوتنيك. أغلقت جامعة بيت لحم أبوابها حتى إشعار آخر، تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، فيما يتعلق بفيروس كورونا، في وقت علق فيه المركز الروسي للعلوم والثقافة في مدينة بيت لحم نشاطاته حتى 20 آذار/مارس الجاري.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية .

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "بأن هناك عدداً من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، وأضافت "بأن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها ".

وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.

وقامت الصحة بتحويل أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح المتواجدين في بيت لحم وفق توصياتها ومنظمة الصحة العالمية .

وأعلنت الصحة عن عدة إجراءات من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة أسبوعين وعدم استقبال السياح، ودعت المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية.