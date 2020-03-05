برلمانية بحرينية تطالب الخارجية بسرعة استعادة المواطنين من إيران

نفت برلمانية بحرينية تجاهل المملكة للمواطنين البحرينيين في إيران أو أي دولة أخرى، مؤكدة أن بلادها تتخذ كافة التدابير من أجل عودتهم.

وانتقدت زينب عبد الأمير، عضو مجلس النواب البحريني، بطء اتخاذ إجراءات سريعة من وزارة الخارجية البحرينية، ودعت إلى سرعة اتخاذ الإجراءات وإصدار بيانات لإطلاع العالقين على كافة الإجراءات التي تتخذ، والتعامل مع الأمر بشكل أكثر سرعة بعد توجيهات ولي العهد بذلك.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، عباس موسوي قال أمس الأربعاء، إن نحو 1300 مواطن بحريني ممن قدموا إلى إيران لغرض الزيارة والسياحة أُجبروا على البقاء فيها لإقامة طويلة مكرهين على ذلك بسبب تجاهل السلطات البحرينية للتعامل مع حالتهم.

في المقابل قالت البرلمانية، إن المملكة تعمل في الوقت الراهن على تجهيز الاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين ووضعهم في الأماكن المعدة بشكل كامل وآمن.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم، الخميس، أن الملف في أمانة ولي عهد المملكة، وأنه يتخذ كافة الإجراءات والجهود اللازمة، في الوقت الذي تستغل بعض الدول الأزمة لتقليب الرأي على حكومة البحرين.

وشددت على أن ولي العهد أكد في لقائه الأخير مع النواب حرص المملكة على كل مواطنيها في الداخل أو في أي دولة أخرى، وعدم العداء تجاه أي مواطن حامل للمرض، وأن المملكة لا تتعامل مع أي مصاب بأي طائفية أو عداء.

وأوضحت أن المملكة تعمل على تجهيز الأماكن المخصصة والتي يمكن أن تتسع لنحو 3 آلاف شخص في المرحلة الأولى.

وتابعت أن المملكة تعمل على حصر الأعداد في الوقت الراهن، خاصة أن المسجلين حتى الآن لدى الوزارة نحو 1500 شخص، فيما يشار إلى أن العدد الموجود في إيران نحو 3 آلاف بحريني ذهبوا دون تسجيل بياناتهم، خاصة أن إيران لا تختم الجوازات، حسب قولها، وأن البحرين طالبت المواطنين بالتسجيل حتى يتم حصر الأعداد وتجهيز الأماكن التي يمكن أن تتسع لهم بشكل آمن.