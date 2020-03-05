تسجيل
13:49 GMT05 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    مخاوف من كورونا في البحرين

    برلمانية بحرينية تطالب الخارجية بسرعة استعادة المواطنين من إيران

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104477/21/1044772155.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003051044772305-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-/

    نفت برلمانية بحرينية تجاهل المملكة للمواطنين البحرينيين في إيران أو أي دولة أخرى، مؤكدة أن بلادها تتخذ كافة التدابير من أجل عودتهم.

    وانتقدت زينب عبد الأمير، عضو مجلس النواب البحريني، بطء اتخاذ إجراءات سريعة من وزارة الخارجية البحرينية، ودعت إلى سرعة اتخاذ الإجراءات وإصدار بيانات لإطلاع العالقين على كافة الإجراءات التي تتخذ، والتعامل مع الأمر بشكل أكثر سرعة بعد توجيهات ولي العهد بذلك.

    مركز طبي في البحرين
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    البحرين تعلن تعافي 3 حالات مصابة بفيروس كورونا
    وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي قال أمس الأربعاء، إن نحو 1300 مواطن بحريني ممن قدموا إلى إيران لغرض الزيارة والسياحة أُجبروا على البقاء فيها لإقامة طويلة مكرهين على ذلك بسبب تجاهل السلطات البحرينية للتعامل مع حالتهم.

    في المقابل قالت البرلمانية، إن المملكة تعمل في الوقت الراهن على تجهيز الاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين ووضعهم في الأماكن المعدة بشكل كامل وآمن.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم، الخميس، أن الملف في أمانة ولي عهد المملكة، وأنه يتخذ كافة الإجراءات والجهود اللازمة، في الوقت الذي تستغل بعض الدول الأزمة لتقليب الرأي على حكومة البحرين.

    وشددت على أن ولي العهد أكد في لقائه الأخير مع النواب حرص المملكة على كل مواطنيها في الداخل أو في أي  دولة أخرى، وعدم العداء تجاه أي مواطن حامل للمرض، وأن المملكة لا تتعامل مع أي مصاب بأي طائفية أو عداء.

    وأوضحت أن المملكة تعمل على تجهيز الأماكن المخصصة والتي يمكن أن تتسع لنحو 3 آلاف شخص في المرحلة الأولى.

    وتابعت أن المملكة تعمل على حصر الأعداد في الوقت الراهن، خاصة أن المسجلين حتى الآن لدى الوزارة نحو 1500 شخص، فيما يشار إلى أن العدد الموجود في إيران نحو 3 آلاف بحريني ذهبوا دون تسجيل بياناتهم، خاصة أن إيران لا تختم الجوازات، حسب قولها، وأن البحرين طالبت المواطنين بالتسجيل حتى يتم حصر الأعداد وتجهيز الأماكن التي يمكن أن تتسع لهم بشكل آمن.

    انظر أيضا:

    تعافي أول حالة مصابة بـ"كورونا" في البحرين
    طهران تتهم البحرين بعدم إجلاء مواطنيها من إيران بسبب كورونا
    البحرية الروسية تنقل طائرة نادرة إلى البحر الأسود
    وكالة: إيران تتهم البحرين برفض استعادة 1300 من مواطنيها
    البحرين تعلن تعافي 3 حالات مصابة بفيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا
    ابتزار كيماوي فاشل في إدلب
    ابتزاز كيميائي فاشل في إدلب
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك