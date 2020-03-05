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13:49 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    المجند الإسرائيلي جلعاد شاليط

    عزل الجندي الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط بسبب كورونا

    © AFP 2020 / MENAHEM KAHANA
    العالم العربي
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    كشفت القناة العبرية السابعة، عن خضوع الجندي الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط للعزل وإدخاله الحجر الصحي بعد عودته من النمسا.

    وأوضحت القناة أن القرار "يرجع لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية التي قررت زيادة قوائم الدول التي يتم وضع المسافرين العائدين منها في الحجر الصحي، ويشمل ذلك دول أوروبية، منها النمسا وإسبانيا وفرنسا وغيرها".

    الجيش الإسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة بفيروس "كورونا"

    وشاليط واحد من أشهر المجندين الإسرائيلين، كونه كان أسيرا لدى حركة حماس الفلسطينية، وظل في الأسر لأكثر من 5 سنوات، حتى تم الافراج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي أعلن عنها في 18 أكتوبر/تشرين الأول في العام 2011، بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية، وأطلق عليها اسم "صفقة شاليط"، حيث تمكنت حماس من إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، مقابل إطلاق سراح شاليط.

    وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، من أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة بعد إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد، لتصل إجمالي الإصابات إلى 15.

    وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق بطالب ونائبة مدير مدرسة وإسرائيلي آخر عاد من إيطاليا قبل أيام، مضيفة أن فتى مصابا بالفيروس حضر مباراة في أحد ملاعب تل أبيب و"على جميع من تواجد معه في نفس المدرج الدخول فورا في حجر صحي منزلي".

    وأوضحت أنها أعطت تعليماتها لمستشفيين مركزيين في تل أبيب وعسقلان بفتح أقسام معزولة لاستقبال المرضى وحاملي الفيروس.

    وأوضحت الوزارة أن "إسرائيل ستتخذ العديد من الإجراءات الفعلية للحد من استمرار انتشار كورونا، بما فيها تقليص السفريات العامة ومنع التجمعات العامة وفي مراحل متقدمة سيتم إلغاء أحداث كبيرة وإغلاق مؤسسات تعليمية".

    وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء أنه تم إيقاف المناورات المشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الصحة وتقييم انتشار فايروس كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبر إسرائيل, جيش إسرائيل, إسرائيل, فيروس كورونا
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