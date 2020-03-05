بسبب كورونا...الصحة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية والفعاليات في بيت لحم لمدة 14 يوما

قررت وزارة الصحة الفلسطينية وقف النشاطات والفعاليات المدنية والمؤتمرات والندوات كافة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية لمدة 14 يوما.

وأوصت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضية كافة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية لمدة 14 يوما؛ بحسب "وام".

وبينت الوزارة أن القرار جاء بسبب الاشتباه بوجود حالات مصابة بفيروس " كورونا " في أحد فنادق المحافظة.

وطالبت الوزارة بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة 14 يوما.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المشتبه بها كانت بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم، وتم إجراء الفحوصات اللازمة وبانتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها.

وقال الدكتور طريف عاشور لإذاعة "صوت فلسطين": "أخذنا عينات من أجانب بولنديين وأمريكيين وعينات من 21 عاملا في أحد الفنادق ومعظم الفحوصات سلبية ولكن هناك حالات مشتبه بها وقمنا بتحويل بعض العينات للفحص لدى الجانب الإسرائيلي والفحوصات ستتأكد قبل الساعة 12".

وحولت السلطات مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا.