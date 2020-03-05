بعد منع دخول الوافدين من 5 دول أوروبية... "لوفتهانزا" تلغي جميع الرحلات إلى إسرائيل

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت شركة الطيران لوفتهانزا العملاقة اليوم الخميس إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 28 مارس/ آذار، بعد أن منعت الدولة العبرية دخول جميع الوافدين غير المقيمين تقريبا من خمس دول أوروبية بما فيها ألمانيا.

وقالت المجموعة في بيان إنها ستلغى رحلاتها إلى تل أبيب وإيلات من قبل لوفتهانزا والشركات التابعة للخطوط الجوية السويسرية والنمساوية من الأحد 8 مارس/ آذار وحتى نهاية الجدول الزمني الشتوي في 28 مارس، بينما سيتم إيقاف بعض الرحلات يومي الجمعة والسبت. "لأسباب تشغيلية".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجوب دخول جميع المواطنين العائدين إلى البلاد من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا ودول أخرى إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، وقررت منع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل.

وتفرض وزارة الصحة الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من إيطاليا والصين وغيرها، وذلك بعد أن ارتفع عدد الإسرائيليين إلى خمسة عشر غالبيتهم عادوا أو كانوا على إتصال مع عائدين من إيطاليا.