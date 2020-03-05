لص يسلم نفسه لشرطة دبي بعد شعوره بالذنب

سلم لص نفسه، لشرطة دبي، بعد شعوره بذنب سرقة كابل كهربائي، بالاشتراك مع اثنين آخرين.

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن تحقيقات النيابة العامة في دبي، في جريمة سرقة كابل كهربائي تابع لدائرة حكومية محلية، كشفت أن أحد اللصوص الآسيويين الثلاثة الذين سرقوه، حضر طواعية إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لشرطة الإمارة، وسلم نفسه.

وأضافت التحقيقات أن اللص حضر لتسليم نفسه، بعد التزامه في اتصال هاتفي أثناء التحري عن الجناة بالحضور، مبديا شعوره بالندم على فعلته، قبل أن يرشد الشرطة إلى شريكيه في الجريمة.

وكان اللصوص الثلاثة، قطعوا الكابل من مساره تحت الأرض في أحد الشوارع بمنطقة جبل علي قبل الهرب إلى إمارة أخرى لبيعه إلى أحد الأشخاص الذي اشتراه رغم علمه بأنه مسروق.

وأفادت الشرطة في بيان لها، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من شرطة إمارة أخرى بعد نحو أسبوع من الواقعة، حول إلقاء القبض على شخص يحوز كابلات كهربائية، وبسؤاله اعترف بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يخبره بأن لديه كابلات كهربائية ويرغب في بيعها فقابله واشتراها منه .

وأشارت الشرطة إلى أنها تواصلت هاتفيا مع الشخص المجهول (البائع)، والذي اعترف بارتكاب الجريمة، وتعهد بالحضور إلى الإدارة العامة للمباحث والتحريات في دبي، وأقر بخطئه عند حضوره لمقر الشرطة، وأرشد عن مكان تواجد زميليه اللذين اشتركا معه في جريمة السرقة وألقي القبض عليهما في وقت لاحق.