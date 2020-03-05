لأول مرة منذ عقود... الحرم المكي خاليا ولا صلاة فيه... صور وفيديو

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، بتعقيم صحن المطاف وإجلاء جميع الزوار.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الصحيفة أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تبذل جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 بشكل يومي".

وأضافت: "وفرت الرئاسة أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات".

الحرم المكي صحت الطواف لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/mdhTqNSWwA — مۭڼۨڝۄڕ ا̍ڶڙهڔٰا̍نۨۑْۧ (@magz12356) March 5, 2020

وأوضحت: "تستخدم في عملية التنظيف والتعقيم أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن "الممكلة سجلت 3 حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقا".

نستودع الله بيته الحرام، وأهله وزوّاره وخُدّامه وعُمّاره … اللهم ادفع عنّا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، ماظهر منها ومابطن ♥️



- إخلاء صحن المطاف لغرض التعقيم والتطهير. ✨#الحرم_المكي pic.twitter.com/PqLltRrfyv — Rami Aladimi (@RAMI_ALADIMI) March 5, 2020

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت، الأربعاء الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة. كما قررت السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الحرم المكي فاضى من المصلين، ربنا يحفظنا بلد الحرمين ويزيد هذا البيت تعظيما يارب 🙏 pic.twitter.com/DxdQeLROX9 — Eng- abdalhamid (@abdalhamidomar0) March 5, 2020

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تقرر أمس الأربعاء، بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، بإيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن "هذا القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".