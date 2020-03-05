الحكومة العراقية تخصص مكافأة للعاملين على تماس مباشر مع المصابين بكورونا

وأكدت الأمانة في بيان أنه "استمرارا لدعم وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني (55 لسنة 2020) بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية مجموعة إجراءات لمواجهة الفيروس" مشيرة إلى "تخصيص 500 ألف دينار للعاملين في تماس مباشر مع المصابين بكورونا". كما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع البيان: "الإجراءات تضمنت تخويل وزارة الصحة صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة".

وأشارت إلى أن "الإجراءات تضمنت أن يكون الدوام الرسمي بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية ،فضلا عن إجراءات أخرى".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.