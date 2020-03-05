فلسطين تسجل لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس، في مقر محافظة بيت لحم، أن طواقم الوزارة عملت على أخذ عينات من 20 شخصا في فندق بمدينة بيت لحم، نزل فيه وفد يوناني زار البلاد بين 23-27 فبراير/ شباط الماضي، بعد عودته إلى اليونان، وعملت كافة الإجراءات للمخالطين، وتم أخذ العينات للفحص المخبري والتأكد من النتائج، حيث أظهرت إيجابية الفحص لسبعة مواطنين، ما يعني إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الفلسطينية إنه منذ أن أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، في أحد فنادق محافظة بيت لحم، استنفرت مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها واتخذت تدابير وقائية لمواجهة الفيروس.

أعلن محافظو نابلس وبيت لحم وجنين، جملة من القرارات الخاصة في كل محافظة على حدة، من دخول الأماكن العامة، أو حتى المدن الرئيسية من قبل الأجانب والزوار، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وفي بيت لحم، أعطى المحافظ كامل حميد تعليماته لكافة المستويات للبدء بتنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا المحافظ في بيان صحفي صدر، اليوم الخميس، المواطنين إلى متابعة ما يصدر رسميا عن الجهات المختصة، مطمئنا كافة مواطني بيت لحم على جاهزية المحافظة وتوفر كافة الاحتياجات.