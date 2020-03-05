"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي، في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر موقعها الرسمي، إن "الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسسية لقوى العدوان (التحالف) بسلاح مناسب شرق الخوبة في محور جيزان".

وأضافت أن "الطائرة أصيبت بشكل مباشر، ما أدى إلى إسقاطها على الفور"، ولم تورد الجماعة تفاصيل عن الطائرة التي يعتقد أنها مُسيرة.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 22 شباط/ فبراير المنصرم، إسقاط طائرة استطلاعية للتحالف شرق الخوبة بجيزان، فيما كشفت الجماعة في 23 شباط/ فبراير المنصرم، عن امتلاكها 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي هي "ثاقب1 وثاقب2 وثاقب3 وفاطر1"، قالت إنها طورتها بخبرات يمنية.

سبق ذلك بأيام في منتصف الشهر ذاته، إعلان "أنصار الله" إسقاط مقاتلة للتحالف العربي نوع "تورنيدو" أثناء تحليقها في سماء محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بصاروخ أرض جو.