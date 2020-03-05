الرئيس الأسد: المجموعات الكردية الوطنية ليس لها صوت

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أن المجموعات الكردية الوطنية ليس لها صوت، ونتواصل مع المجموعات السياسية الكردية في شمال سوريا ولكن بعضها يعمل تحت السلطة الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا – 24 " التلفزيونية: "نتواصل مع المجموعات السياسية الكردية في شمال سوريا ولكن بعض منها يعمل تحت السلطة الأمريكية... والمجموعات الكردية الوطنية ليس لها صوت".

وأضاف الأسد: "لا يوجد شيء اسمه القضية الكردية والمشكلة هي مع المجموعات، التي بدأت بطرح القضية الانفصالية.. القضية الكردية عبارة عن عنوان وهمي وكاذب والمشكلة الآن هي التعامل مع الأمريكي، الذي يحتل أراضينا الأمريكي اللص".

وأردف الأسد: "مطلبنا من الأكراد هو الوقوف ضد الاحتلال الأمريكي والتركي وغير ذلك وهذا مطلب الشعب السوري... المجموعات الكردية لم تطلق طلقة واحدة عندما دخل الأتراك، لأن واشنطن هي من تحدد لهم اتجاه الطلقة".

ودعت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، في وقت سابق، مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة "العدوان التركي".