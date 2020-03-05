أردوغان يعلن الاتفاق مع بوتين حول فرض نظام وقف إطلاق نار في إدلب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التوصل لاتفاق حول فرض نظام وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الساعة 00:00 ليل الخميس/ الجمعة.

موسكو - سبوتنيك. وقال أردوغان عقب مباحثاته مع بوتين: "لقد أظهرنا اليوم إرادة بشأن التسوية... سيتم وقف إطلاق النار ابتداء من الليلة في الساعة 00:00. وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لذالك".

بدوره أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا اتفقتا على وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا بعد محادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع نظيره التركي: "نتيجة لمحادثاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سينشر وزراء الخارجية أحكامها. والتي تلخص القرارات التي اتخذناها، مع رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، خلال مشاورات اليوم التي استغرقت أكثر من ست ساعات".

وأضاف الرئيس بوتين:"لقد أكدنا اليوم اهتمام بلدينا بمواصلة عملهما في إطار صيغة أستانا. لقد كانت عملية أستانا هي التي أعطت زخماً جدياً في سياق التسوية السورية".