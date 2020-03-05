أردوغان: تركيا تحتفظ بحق الرد على هجمات الجيش السوري

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تحتفظ بحق الرد على هجمات الجيش الحكومي السوري.

موسكو - سبوتنيك. وقال أردوغان، عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي في موسكو اليوم: "تركيا تحتفظ بحق الرد على هجمات النظام السوري".

كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه اتفق خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق النار في إدلب السورية ابتداء من ليل الخميس.

وقال أردوغان: "لقد أظهرنا اليوم إرادة بشأن التسوية... سيتم وقف إطلاق النار ابتداء من الليلة في الساعة 00:00. وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لذالك".

وانطلقت اليوم، في موسكو، المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، التي تتركز على قضايا التسوية في سوريا وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.