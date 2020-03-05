أردوغان: تركيا أرسلت قوات إضافية إلى إدلب بالاتفاق مع روسيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أرسلت قوات إضافية إلى إدلب السورية بالاتفاق مع روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال أردوغان عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم:

"لقد أنشأنا نقاط المراقبة من أجل خفض التوتر في إدلب. تلك النقاط أخذت على عاتقها التحكم في وقف إطلاق النار وليس السيطرة على الميدان. في بعض الأحيان، توصلنا إلى اتفاق مع روسيا لإرسال تعزيزات لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

من جهة ثانية أعلن الرئيس التركي عن التوصل لاتفاق حول فرض نظام وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الساعة 00:00 ليل الخميس/ الجمعة.

وقال أردوغان عقب مباحثاته مع بوتين: "لقد أظهرنا اليوم إرادة بشأن التسوية... سيتم وقف إطلاق النار ابتداء من الليلة في الساعة 00:00. وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لذالك".

بدوره أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا اتفقتا على وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا بعد محادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع نظيره التركي: "نتيجة لمحادثاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سينشر وزراء الخارجية أحكامها. والتي تلخص القرارات التي اتخذناها، مع رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، خلال مشاورات اليوم التي استغرقت أكثر من ست ساعات".