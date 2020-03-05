حاجز للجيش السوري يطرد دورية أمريكية للمرة الثانية في أسبوعين

للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما، منع حاجز للجيش العربي السوري في منطقة "تل أسود"، دورية تابعة للجيش الأمريكي من الوصول إلى طريق (الحسكة - تل براك) في ريف الحسكة الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن عناصر حاجز للجيش العربي السوري المتمركزين في قرية "تل أسود" على طريق (الحسكة - تل براك) بمحيط الفوج العسكري (123/ منطقة جبل كوكب)، منعوا دورية تتبع للجيش الأمريكي من العبور منه.

وأوضح المراسل بأن التحركات الأمريكية المتكررة في هذه المنطقة تعد تطورا جديدا من نوعه، نظرا لقربها من المواقع العسكرية المهمة التابعة للجيش العربي السوري بمحيط مدينة الحسكة.

وبيّن المراسل أن حاجز قرية "تل أسود" بريف بلدة "تل براك" على طريق (الحسكة - القامشلي) الجنوبي، هو من النقاط والحواجز العشرة الخاصة بحماية الفوج (12/ كوكب) التابع للفرقة (17) في الجيش السوري.