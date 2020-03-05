بينهم 4 أطفال و3 سيدات... 9 وفيات و58 إصابة بحريق كبير وسط غزة... بالفيديو

لقي تسعة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاث سيدات، مساء اليوم الخميس، مصرعهم، نتيجة حريق هائل شب في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بعد انفجار في أحد المخابز.

وأكدت وزارة الصحة بغزة مصرع تسعة مواطنين، بينهم ثلاث سيدات، إضافة لإصابة 53 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، نتيجة الحريق في النصيرات، مبينة أن الجهات المختصة تتابع ظروف الحادث.

ونقلت وكالة "دنيا الوطن"، مساء اليوم الخميس، عن رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، أنه اندلع حريق هائل في أحد المخابز على دوار النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال الدهشان: "إن طواقم الدفاع المدني لا زالت تقوم حتى اللحظة بالسيطرة على الحريق، حيث لم ينته الحريق حتى الآن لأن الحريق كبير".

#شــاهــد ||

مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات بينهم حالات خطرة في حريق مخيم #النصيرات وسط قطاع #غزة

تقرير: رمزي البيروتي

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قناة فلسطين اليوم

نايل سات 10873 عامودي معدل ترميز 27500 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) March 5, 2020

وطالب الدفاع المدني المواطنين الفلسطينيين في المنطقة القريبة من مكان الحريق بإحكام إسطوانات الغاز داخل منازلهم، وعدم فتحها إلى حين السيطرة على الحريق.

وطالب البلديات بتعزيز طواقمها إلى جانب طواقم الدفاع المدني، للسيطرة على الحريق الذي ما زال مشتعلاً حتى اللحظة، كما طالب أصحاب مركبات المياه العذبة بالتحرك لمكان الحريق للمشاركة بإخماد النيران.