الأضرار بمليارات الدولارات... إسرائيل تدرس فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية بسبب كورونا

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، إلى أجل غير مسمى، تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

מקרים ראשונים של קורונה גם ברשות הפלסטינית: שבעה פקידים בבית מלון בבית לחם. כדי למנוע את התפשטות הנגיף – הממשלה שוקלת הטלת סגר על יהודה ושומרון. הנושא טרם הוכרע. החשש: קריסת המשק הישראלי@lielkyzer ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/RGtisJKJhD — כאן חדשות (@kann_news) March 5, 2020

وأوردت القناة العبرية أن الاقتراح طرح على رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكنه لم يبت في الأمر، آنذاك، تخوفا من العواقب الاقتصادية الشديدة من قرار غلق الضفة الغربية، خاصة حيال دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

בניסיון למנוע את המשך התפשטות נגיף קורונה, פנו גורמים ישראליים רשמיים לוואקף כדי להגביל את מספר המתפללים מחר בתפילת יום השישי בהר הבית – ונענו בשלילה. גורמים בוואקף לכאן חדשות: אין לישראל סמכות להגביל את מספר המתפללים@SuleimanMas1 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/KXJ6ouvIEi — כאן חדשות (@kann_news) March 5, 2020

وأشارت القناة إلى أن معنى إغلاق إسرائيل للضفة الغربية إيقاف حوالي 70 % من مشاريع البناء الإسرائيلية، ما يؤثر بدوره على الاقتصاد الإسرائيلي، أي توقع أضرار بمليارات الدولارات.

وتوجهت السلطات الإسرائيلية بطلب غلق المسجد الأقصى في صلاة الجمعة، غدا، لمنع انتشار كورونا.