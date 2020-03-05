قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد والسفارة الأمريكية تطلق صافراتها

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقر لها، وسط بغداد، منوها إلى إطلاق السفارة الأمريكية لصافرات الإنذار.

وقال المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه لـ"سبوتنيك"، إن "عددا من الصواريخ سقط في المنطقة الخضراء، وبالقرب من مقر السفارة الأمريكية، وسط بغداد".

وأضاف المصدر: "كما سقط صاروخ على مقربة من نقطة أمنية للشرطة، في حي المنصور".

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، بعد منتصف الليل، في الساعة الأولى من صباح الاثنين الماضي، 1 مارس/آذار، بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر.

وأعلنت الخلية أن الأجهزة الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، بالقرب من سوق الثلاثاء، في منطقة زيونة، شرقي بغداد.

وأكد مصدر أمني لمراسلتنا أن الصاروخين لم يسقطا في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

كما شهدت المنطقة الخضراء قصفا استهدفها يوم الأحد 16 فبراير/شباط الماضي، حيث أعلن متحدث باسم التحالف الدولي على حسابه على "تويتر"، أن هجمات صاروخية عديدة شهدتها المنطقة.

وأكد المتحدث أن صواريخ صغيرة استهدفت قاعدة عراقية تستضيف فرقا تابعة للتحالف في المنطقة الخضراء، في تمام الساعة 3 و24 دقيقة فجر الأحد 16 فبراير، دون وقوع إصابات".