فلسطين: طوارئ شهرا وإغلاق المدارس والجامعات وإلغاء حجوزات السياح الأجانب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قرر عباس إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وبحسب المرسوم الرئاسي، تستمر حالة الطوارئ لمدة 30 يوما.

وتتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة في هذا الشأن.

وفي السياق، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إغلاق جميع المرافق التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد ورياض الأطفال.

وقال أشتية إن الحركة بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية.

وأضاف: "ندرس إمكانية إغلاق المعابر والحدود كافة مع دول العالم".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته، مساء اليوم الخميس، في مقر محافظة بيت لحم، أن طواقم الوزارة عملت على أخذ عينات من 20 شخصا في فندق بمدينة بيت لحم، نزل فيه وفد يوناني زار البلاد بين 23-27 فبراير/ شباط الماضي، بعد عودته إلى اليونان، وعملت كافة الإجراءات للمخالطين، وتم أخذ العينات للفحص المخبري والتأكد من النتائج، حيث أظهرت إيجابية الفحص لسبعة مواطنين، ما يعني إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه بمجرد اكتشاف حالات الإصابة، استنفرت مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها واتخذت تدابير وقائية لمواجهة الفيروس.