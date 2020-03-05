الإمارات: إصابة جديدة بكورونا لطالب في الـ17 من عمره

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن رصدها حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الإصابة لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولا يشكو من أي أعراض.

رصد حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجد لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره و لا يشكو من أي أعراض #وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#كوفيد_19 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 5, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها بفيروس "كورونا" بلغ 27 حالة، شفيت منها 5 حالات.

وكانت الإمارات اتخذت عدة خطوات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، من بينها وقف السفر بالبطاقة الشخصية لمواطنيها ومواطني دول الخليج، وتقديم عطلة الربيع للمدارس والحضانات، وإلغاء بعض الفعاليات، وغيرها.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".