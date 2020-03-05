الإمارات: إصابة جديدة بكورونا لطالب في الـ17 من عمره

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الإصابة لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولا يشكو من أي أعراض.
رصد حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجد لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره و لا يشكو من أي أعراض #وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#كوفيد_19— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 5, 2020
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها بفيروس "كورونا" بلغ 27 حالة، شفيت منها 5 حالات.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس.
وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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