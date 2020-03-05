إسرائيل تقرر إغلاق مدينة بيت لحم بسبب كورونا

ونشرت القناة العبرية الـ "20"، مساء اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد عقد اجتماعا أمنيا وقرر إغلاق مدينة بيت لحم الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفادت القناة بأن القرار الإسرائيلي يعني حظر حركة المسافرين من وإلى مدينة بيت لحم.

בעקבות נגיף הקורונה – הוטל סגר על העיר בית לחם https://t.co/0pmmhx3vUg pic.twitter.com/IZRAh1io7w — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) March 5, 2020

وفي السياق نفسه، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، قالت قناة عبرية إن السلطات الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، إلى أجل غير مسمى، تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوردت القناة العبرية أن الاقتراح طرح على رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكنه لم يبت في الأمر، آنذاك، تخوفا من العواقب الاقتصادية الشديدة من قرار غلق الضفة الغربية، خاصة حيال دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

בנט הודיע - סגר על בית לחם, ברשות הפלסטינית הכריזו על מצב חירום. במקביל בצה"ל מחמירים את ההנחיות - כל העדכונים > https://t.co/XgaycCxWwZ pic.twitter.com/Y6zXbzYqWX — החדשות - N12 (@N12News) March 5, 2020

وأشارت القناة إلى أن معنى إغلاق إسرائيل للضفة الغربية إيقاف نحو 70 % من مشاريع البناء الإسرائيلية، ما يؤثر بدوره على الاقتصاد الإسرائيلي، أي توقع أضرار بمليارات الدولارات.

وتوجهت السلطات الإسرائيلية بطلب غلق المسجد الأقصى في صلاة الجمعة، غدا، لمنع انتشار كورونا.