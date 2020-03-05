أمر عاجل من الملك سلمان... تغييرات وزارية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا عاجلا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري من منصبه.

وكلف الملك سلمان، محمد بن عبد الله الجدعان، بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عمله كوزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل#أمر_ملكي: يعفى معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

يكلف معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.#واس pic.twitter.com/AEB4CRGOr8 — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 5, 2020

كما أمر العاهل السعودين بتعيين محمد بن مزيد التويجري، مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.