أمر عاجل من الملك سلمان... تغييرات وزارية

وكلف الملك سلمان، محمد بن عبد الله الجدعان، بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عمله كوزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
#عاجل#أمر_ملكي: يعفى معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 5, 2020
يكلف معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.#واس pic.twitter.com/AEB4CRGOr8
#عاجل #أمر_ملكي: يعين معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير #واس pic.twitter.com/EmFGzJWvzG— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 5, 2020
كما أمر العاهل السعودين بتعيين محمد بن مزيد التويجري، مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
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