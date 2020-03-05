القوات العراقية تبطل 4 صواريخ موجهة لقصف بغداد… صور

أعلنت القوات العراقية، مساء أمس الخميس، إبطال صواريخ كانت موجهة لاستهداف مواقع استراتيجية منها المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة مقر لها، وسط بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم الخميس، بأن صاروخ نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة، باتجاه منطقة المنصور، سقط بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون، دون خسائر تذكر.

وأضافت الخلية أن القوات العراقية استطاعت إبطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وبثت خلية الإعلام الأمني العراقي، لوسائل الإعلام المحلية، والدولية منها "سبوتنيك"، صورا لأثار الصاروخ الذي سقط بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون.

© Photo / Security Media Cell إبطال مفعول صواريخ موجهة بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، بأن قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقر لها، وسط بغداد، منوها إلى إطلاق السفارة الأمريكية لصافرات الإنذار.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن عدد من الصواريخ سقطت في المنطقة الخضراء، وبالقرب من مقر السفارة الأمريكية، وسط بغداد، مضيفا، كما سقطصاروخ على مقربة من نقطة أمنية للشرطة، في حي المنصور.

© Photo / خلية الإعلام الأمني إبطال 4 صواريخ موجهة لقصف بغداد

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بعد منتصف الليل، في الساعة الأولى من صباح الإثنين الماضي، 1 مارس/آذار، بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون خسائر.

وأعلنت الخلية، أن الأجهزة الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، بالقرب من سوق الثلاثاء، في منطقة زيونة، شرقي بغداد.

سقوط صاروخ نوع كاتيوشا انطلاقا من حي الأمانة شرقي العاصمة باتجاه منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون دون خسائر تذكر.



كما استطاعت قواتنا الامنية ابطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق، والتفاصيل لاحقا . pic.twitter.com/g7muSnDZXK — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 5, 2020

وأكد مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن الصاروخين لم يسقطا في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

كما شهدت المنطقة الخضراء، قصفا استهدفها يوم الأحد 16 فبراير/شباط الماضي، حيث أعلن متحدث باسم التحالف الدولي على حسابه على "تويتر"، هجمات صاروخية عديدة منها شهدتها المنطقة.

وأكد المتحدث، أن صواريخ صغيرة استهدفت قاعدة عراقية تستضيف فرقا تابعة للتحالف في المنطقة الخضراء، في تمام الساعة 3 و24 دقيقة فجر الأحد 16 فبراير، دون وقوع إصابات".