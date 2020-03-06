اليمن... "أنصار الله": 26 غارة للتحالف على 4 محافظات

شن طيران التحالف العربي، يوم الخميس، غارات مكثفة على محافظات حجة والجوف ومأرب وصنعاء في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ خلال الساعات الماضية 14 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأضافت أن التحالف شن 8 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، توزعت بـ 6 غارات على مديرية خب والشعف شرق الجوف، وغارتين على مديرية الحزم مركز المحافظة الذي سيطرت عليه "أنصار الله" الأحد الماضي.

وأشارت إلى تعرض محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى 3 غارات جوية استهدفت مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

في سياق الغارات أيضا، نفذ طيران التحالف غارة على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، حسب "أنصار الله".