القوات المشتركة اليمنية: مقتل 8 متسللين من الحوثيين وتدمير أسلحة في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل 8 عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا، مساء الخميس، محاولة تسلل باتجاه مواقع شرق قرية المجيلس غرب مدينة التحيتا (جنوب الحديدة)".

وأكد "تصدي القوات المشتركة لمحاولة التسلل وإجبار الحوثيين على التراجع، بعد مقتل 8 منهم وتدمير أسلحة من عتادهم".

في سياق متصل، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ" اقتحام منازل عدد من المواطنين في شارع الستين بمحيط مبنى الأمن السياسي (المخابرات) في مدينة الحديدة، اليومين الماضيين، وطرد السكان منها، وحولتها إلى مخازن للأسلحة وسجون سرية".

وقالت إن "هدف الحوثيين من تخزين الأسلحة في حي حولت منازله إلى معتقلات سرية، استخدامه دروعا بشرية تحسبا لأي ضربات عسكرية محتملة".

واعتبرت القوات المشتركة ذلك "تحديا صارخا للاتفاقيات والقوانين الدولية بتحييد المعتقلين وحمايتهم".

وأشارت إلى:

"قصف الحوثيين مساكن ومزارع في مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، بـ 5 قذائف مدفعية، واستهدافهم حي كمران في مدينة الحديدة بـ 3 قذائف أخرى".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بإصابة مدنيين اثنين جراء قصف شنته القوات المشتركة بقذائف المدفعية على حي الشهداء في مدينة الحديدة.

ونقلت القناة عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، إن القوات المشتركة نفذت "116 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضح أن "بين الخروقات تحليق طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين واستحداث 3 تحصينات قتالية في شارع الخمسين وكيلو 16 (شرق الحديدة) ومنطقة الجبلية (جنوب الحديدة)".

وبيّن أن "34 خرقا نفذت بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية، و72 خرقا بأعيرة نارية معظمها على مدينة الدريهمي المحاصرة".