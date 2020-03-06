على خلفية حادث النصيرات... أمير قطر يبعث رسالة دعم إلى غزة

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في أعقاب حادث الحريق المأساوي الذي وقع، أمس الخميس، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت وكالة "قدس نت"، صباح اليوم، الجمعة، أن هنية شرح للشيخ تميم بن حمد الأضرار التي خلفها الحريق الواسع، واستعرض حجم المأساة التي حلّت، وما وقع من قتلى ومصابين.

وقد أبلغ أمير قطر، هنية، تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار الناجمة عن الحادث.

#شــاهــد ||

مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات بينهم حالات خطرة في حريق مخيم #النصيرات وسط قطاع #غزة

تقرير: رمزي البيروتي

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قناة فلسطين اليوم

نايل سات 10873 عامودي معدل ترميز 27500 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) March 5, 2020

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أعلن عن مساعدة عاجلة مقدمة من قيادة الحركة مقدارها 300 ألف دولار للمتضررين وأهالي قتلى وجرحى حادث النصيرات الأليم، معبرا عن حزنه العميق للحادث الأليم الذي وقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأودى بحياة 10 مواطنين وإصابة العشرات.

يشار إلى أنه لقي تسعة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاث سيدات، مساء أمس الخميس، مصرعهم، نتيجة حريق هائل شب في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بعد انفجار في أحد المخابز.

وأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة مصرع تسعة مواطنين، بينهم ثلاث سيدات، إضافة لإصابة 53 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، نتيجة الحريق في النصيرات، مبينة أن الجهات المختصة تتابع ظروف الحادث.